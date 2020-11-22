XIOSY

Вячеслав XIOSY

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#128181; ДЁШЕВО - НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО! КАЧЕСТВЕННЫЕ БАННЕРЫ, АВАТАРКИ, ОФОРМЛЕНИЕ INSTAGRAM АККАУНТОВ, СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ! ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ &#129303;

👋 Приветствую вас!

Меня зовут Вячеслав, мне 19 лет.

Занимаюсь дизайном, монтирую видео с 2014 года.

Создаю качественные, а самое главное гармоничные баннеры, аватарки, логотипы.

Так же могу создать оформление для аккаунта Instagram.

Обрабатываю фотографии, делаю монтаж видео, пишу биты на заказ.

[Я не кусаюсь  И если вдруг вы не можете придумать первоначальную идею для вашего будущего дизайна, не переживайте  Придумаем вместе!]

☎️ С радостью пообщаюсь с вами голосом!

Без проблем пообщаюсь с вами в Telegram!

Лучший способ точно понять друг друга, это разговор друг с другом по телефону 

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