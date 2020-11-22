💵 ДЁШЕВО - НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО! КАЧЕСТВЕННЫЕ БАННЕРЫ, АВАТАРКИ, ОФОРМЛЕНИЕ INSTAGRAM АККАУНТОВ, СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ! ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ 🤗
👋 Приветствую вас!
Меня зовут Вячеслав, мне 19 лет.
Занимаюсь дизайном, монтирую видео с 2014 года.
Создаю качественные, а самое главное гармоничные баннеры, аватарки, логотипы.
Так же могу создать оформление для аккаунта Instagram.
Обрабатываю фотографии, делаю монтаж видео, пишу биты на заказ.
[Я не кусаюсь И если вдруг вы не можете придумать первоначальную идею для вашего будущего дизайна, не переживайте Придумаем вместе!]
☎️ С радостью пообщаюсь с вами голосом!
Без проблем пообщаюсь с вами в Telegram!
Лучший способ точно понять друг друга, это разговор друг с другом по телефону
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Мой кошелёк
- Mastercard rub — 5484 3800 1810 3440
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ПРОЕКТ "WHAT?"80 просмотров
- ПРОЕКТ "EPILEPTIC SHIT"71 просмотр
- ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТРО КАНАЛА XIOSY 😃91 просмотр
- ИНТРО ДЛЯ КАНАЛА CHROMER 😎111 просмотров
- ИНТРО ДЛЯ КАНАЛА RINA RAY 😊78 просмотров
- XIOSY - ABSORBED [PHONK BEAT] 🎵75 просмотров