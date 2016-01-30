3D-моделлер. Архитектура. Мультипликация. Наружная реклама. Геймдизайн.

Полное портфолио - ссылка.

Опыт работы по профилю:

1) Август 2007 - Ноябрь 2008 - ТОО "MOV" (MOVATORS) - создание рекламных и архитектурных 3D-проектов.

2) Февраль 2009 - Август 2010 - ТОО "KAMITOV PROJECT" - создание архитектурных 3D-проектов.

3) Сентябрь 2010 - Декабрь 2015 - Студия "AZIA ANIMATION" - участие в создании 3D-анимационных мультфильмов и мобильных приложений для Android.

Навыки работы в программах:

1)3DMax (16 лет)

2) Unity3D (3 года)

3) Cinema4D (1 год)

4) Также Photoshop, Corel Draw, After Effect и пр.