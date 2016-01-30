3D-моделлер. Архитектура. Мультипликация. Наружная реклама. Геймдизайн.
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Опыт работы по профилю:
1) Август 2007 - Ноябрь 2008 - ТОО "MOV" (MOVATORS) - создание рекламных и архитектурных 3D-проектов.
2) Февраль 2009 - Август 2010 - ТОО "KAMITOV PROJECT" - создание архитектурных 3D-проектов.
3) Сентябрь 2010 - Декабрь 2015 - Студия "AZIA ANIMATION" - участие в создании 3D-анимационных мультфильмов и мобильных приложений для Android.
Навыки работы в программах:
1)3DMax (16 лет)
2) Unity3D (3 года)
3) Cinema4D (1 год)
4) Также Photoshop, Corel Draw, After Effect и пр.
Портфолио
- Русское зодчество (изба)166 просмотров
- Русское зодчество (церковь)199 просмотров
- Русское зодчество (2-х этажный дом)171 просмотр
- Лагерь Орков260 просмотров
- Винные шкафы164 просмотра
- Орнамент181 просмотр
- Казахская народная классификация вертолётов181 просмотр
Архитектура зданий
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$5/час
от $50от 2 дней
#127
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $25от 2 дней
#400