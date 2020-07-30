XPavel

Павел XPavel

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создам 3D модель, с полным комплектом чертежей и необходимых файлов

Высшее образование по специальности Инженер. Выполняю 3D модели декораций, арт-объектов и прочее, в Autodesk Inventor. Опыт работы более 8 лет.

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