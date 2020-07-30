Создам 3D модель, с полным комплектом чертежей и необходимых файлов
Высшее образование по специальности Инженер. Выполняю 3D модели декораций, арт-объектов и прочее, в Autodesk Inventor. Опыт работы более 8 лет.
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Портфолио
- Сцена75 просмотров
- Декорации65 просмотров
- Дорога_Цирк96 просмотров
- Флакон65 просмотров
- Для Манежа73 просмотра
- Подвесной потолок73 просмотра
- Беседка83 просмотра
- Лестницы68 просмотров
- Для планетария77 просмотров
- Авансцена95 просмотров