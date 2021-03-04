Здраствуйте, меня зовут Анастасия. Опыт работы в видеомонтаже 1 год.
Вроде не токсична и общаюсь нормально, не мне себя судить. К заказчикам не придираюсь, даже если скажут какую-то мелочь исправить, исправлю!
Работаю в программе Adobe Premiere Pro
Навыки:
- обрезка и склейка видео
- цветокоррекция
- работа со звуком (убрать реверберацию, шум, плохие частоты)
- добавление титров
- анимация текста и картинок
- эффект приближения, отдаления
- и многие другие мелочи
Если что-то не знаю, или не умею, всегда рада научится!
Действие аккаунта приостановлено!