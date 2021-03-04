Здраствуйте, меня зовут Анастасия. Опыт работы в видеомонтаже 1 год.

Вроде не токсична и общаюсь нормально, не мне себя судить. К заказчикам не придираюсь, даже если скажут какую-то мелочь исправить, исправлю!

Работаю в программе Adobe Premiere Pro

Навыки:

- обрезка и склейка видео

- цветокоррекция

- работа со звуком (убрать реверберацию, шум, плохие частоты)

- добавление титров

- анимация текста и картинок

- эффект приближения, отдаления

- и многие другие мелочи

Если что-то не знаю, или не умею, всегда рада научится!