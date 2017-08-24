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Алексей
Xa-mAlex
Xa-mAlex
47 лет
Россия
/
Вологда
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
2 отзыва
Клиент всегда прав, если платит 15 000$ (оригинал).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Денис
ldeee
39 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
$30
9 баллов
6 лет назад
Тестирование сборки приложения android , прохождение регистрации
Рекомендую как тестировщика
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Оленьев
olenev
30 лет
Украина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
6 лет назад
Настройка Браузера с нужными плагинами
Все хорошо
Нормально.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
2
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