Xa-mAlex

Алексей Xa-mAlex

 
47 летРоссия/Вологда
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Клиент всегда прав, если платит 15 000$ (оригинал).
Отзывы заказчиков
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
9 баллов
6 лет назад
Тестирование сборки приложения android , прохождение регистрации
Рекомендую как тестировщика
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
olenev
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
6 лет назад
Настройка Браузера с нужными плагинами
Все хорошо
Нормально.
Ответный отзыв