XaH

Ожак Синан XaH

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Архитектурное решение для АЗС

    Необходимо разработать концепт АЗС. Оригинальный и броский дизайн. Примечание в дальнейшем на базе данного концепта будет необходим проект АР. Данные АЗС будут в реальности строиться.

    Промышленный дизайн8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать фирменный стиль и логотип 1) Brothers Oil and Construction (будет заниматься строительством нефтегазовых объектов) 2) АЛГА или ALGA (будет заниматься координацией проектов в сфере нефти и газа)

    Фирменный стиль49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад