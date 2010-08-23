Необходимо разработать концепт АЗС. Оригинальный и броский дизайн. Примечание в дальнейшем на базе данного концепта будет необходим проект АР. Данные АЗС будут в реальности строиться.
Промышленный дизайн8 заявок
Закрыт
13 лет назад
Необходимо разработать концепт АЗС. Оригинальный и броский дизайн. Примечание в дальнейшем на базе данного концепта будет необходим проект АР. Данные АЗС будут в реальности строиться.
Необходимо разработать фирменный стиль и логотип 1) Brothers Oil and Construction (будет заниматься строительством нефтегазовых объектов) 2) АЛГА или ALGA (будет заниматься координацией проектов в сфере нефти и газа)