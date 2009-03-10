$50
Нужно натянуть дизайн на CMS. Нужны модули интернет магазина, корзина, оплата кредитными картами и web money, формы опроса, поиск, новости и тд. icq: 499-738-464
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
16 лет назад
Нужно натянуть дизайн на CMS. Нужны модули интернет магазина, корзина, оплата кредитными картами и web money, формы опроса, поиск, новости и тд. icq: 499-738-464
Нужно сделать форму отправки e-mail, сама форма в файле, нужен PHP скрипт который всю инфу отправит icq: 499-738-464
Нужно продвинуть сайт в TOP Яндекс, интересует стоимость запросов -Мебель -Диван -Спальня icq: 499738464 e-mail: [email protected]