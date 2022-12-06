python разработчик
Имею большой опыт в написании: парсеров для любого рода сайтов, авторегов и автоматизации для Instagram, facebook, VK, - OnlyFans на python3
- Имею опыт в написании TG ботов на python3.
- Большой опыт в использовании библиотек: requests, selenium, bs4, Threads, aiogram.
- Знаком(1-2 проекта) с Django, JavaScript, HTML, CSS.
- Имею опыт работы с SQLite, PostgreSQL.
- Имею большой опыт работы в Jira.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
год назад
Сработано отлично, сроки выдержаны, все пожелания учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заказчик хороший, ТЗ составил четко. Во время работы возникли небольшие трудности с моей стороны(всплыли баги), заказчик отнёсся с пониманием.