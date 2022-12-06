Xaint

Артмеий Xaint

 
24 годаРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
python разработчик

Имею большой опыт в написании: парсеров для любого рода сайтов, авторегов и автоматизации для Instagram, facebook, VK, - OnlyFans на python3

- Имею опыт в написании TG ботов на python3.

- Большой опыт в использовании библиотек: requests, selenium, bs4, Threads, aiogram.

- Знаком(1-2 проекта) с Django, JavaScript, HTML, CSS.

- Имею опыт работы с SQLite, PostgreSQL.

- Имею большой опыт работы в Jira.

JavascriptPythonPostgreSQLHTMLCSSDjangoSQLiteSelenium
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_16608294919117
Украина
год в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
год назад
Бот (робот) для Binance futures (фьючерсы)
Сработано отлично, сроки выдержаны, все пожелания учтены и реализованы. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик хороший, ТЗ составил четко. Во время работы возникли небольшие трудности с моей стороны(всплыли баги), заказчик отнёсся с пониманием.
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