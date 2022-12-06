python разработчик

Имею большой опыт в написании: парсеров для любого рода сайтов, авторегов и автоматизации для Instagram, facebook, VK, - OnlyFans на python3

- Имею опыт в написании TG ботов на python3.

- Большой опыт в использовании библиотек: requests, selenium, bs4, Threads, aiogram.

- Знаком(1-2 проекта) с Django, JavaScript, HTML, CSS.

- Имею опыт работы с SQLite, PostgreSQL.

- Имею большой опыт работы в Jira.