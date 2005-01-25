Xcoldcl0ud

Немного расскажу о себе: мне 16 лет, я пошел в 10 класс, сдал ОГЭ на хорошие и отличные отметки, получил почти что максимальный балл по информатике. Играю в школьной команде по волейболу, люблю технические предметы и хочу в будущем попробовать связать с ними жизнь. Есть опыт работы с Вордом и Экселем – довольно просто и легко справляюсь с поставленным мне задачами, которые имеют отношение к этим двум программам. Легко обучаем, быстро усваиваю новую для себя информацию, стремлюсь к саморазвитию и самопознанию. Временами могут случаться резкие притоки мотивации к работе, из-за чего могу превзойти ожидаемые лимиты относительно моих способностей.

Дабы избежать обмана и уверить вас в безопасности сделок со мной – работать можно только по безопасной сделке, после того, как вы убедитесь в моей компетентности, при вашем желании можем перейти на прямую оплату работы по факту её выполнения. Как упоминалось раньше, могут возникать внезапные притоки энергии, так что могу выполнить работу раньше поставленного срока. По возможности стараюсь выполнять свою работу качественно и в четкие сроки сдачи.

Вы можете связаться со мной во ВКонтакте (https://vk.com/id486063708), по номеру телефона (+7 (951) 121-27-98), в телеграмме (+7 (951) 121-27-98) и в вацапе (+7 (951) 121-27-98).

Если останутся какие-то вопросы – можете задавать их в мои личные сообщения – я с радостью отвечу вам и разъясню все возникшие нюансы.