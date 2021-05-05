Современный качественный дизайн

Веб дизайн, графический дизайн

Услуги:

UI/UX, разработка дизайна сайтов, лендингов, мобильных приложений, баннеров, листовок, иконок, отрисовка и др.

Процесс работы:

1. Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты;

2. Предоплата 30-50% от суммы проекта;

3. После получения на счет предоплаты, начинаю работу;

4. Высылаю вам скрины работы, вносим правки (правки выслать лучше документом);

5. После всех правок производится остаток оплаты и отправляю исходник.

Со мной можно связаться:

За 1 экран (1-2 блока) главной страницы сайта или лендинга - 15$

Адаптив каждого размера (1000рх, 768рх, 480рх, 320рх) - 30% от стоимости главной страницы

Баннер - 10$

Карта Visa (EUR, BYN),(комиссию оплачивает заказчик)

Адекватно отношусь к правкам)