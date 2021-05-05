Современный качественный дизайн
Веб дизайн, графический дизайн
Услуги:
UI/UX, разработка дизайна сайтов, лендингов, мобильных приложений, баннеров, листовок, иконок, отрисовка и др.
Процесс работы:
1. Обсуждение ТЗ, сроков, стоимости, способа оплаты;
2. Предоплата 30-50% от суммы проекта;
3. После получения на счет предоплаты, начинаю работу;
4. Высылаю вам скрины работы, вносим правки (правки выслать лучше документом);
5. После всех правок производится остаток оплаты и отправляю исходник.
Со мной можно связаться:
- Телеграмм: @xeniamat
- Вконтакте: xeniamat
- E-mail: [email protected]
- Или другие варианты
- За 1 экран (1-2 блока) главной страницы сайта или лендинга - 15$
- Адаптив каждого размера (1000рх, 768рх, 480рх, 320рх) - 30% от стоимости главной страницы
- Баннер - 10$
- Карта Visa (EUR, BYN),(комиссию оплачивает заказчик)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- MyUni | Приложение для студентов80 просмотров
- NovaHome | Сайт-визитка39 просмотров
- Админ панель51 просмотр
- DevBot | Сайт-визитка96 просмотров
- CareSoap | Landin Page72 просмотра