Доступный дизайн и услуги монтажа
Привет!
Меня зовут Максим, мне чуть больше 20 лет. И я хочу помочь вам решить ваши проблемы. Опыт фрилансера относительно не большой. НО монтажем, музыкой и дизайном занимаюсь более 2 лет. Все мои роботы приведены в портфолио. Если вам что-нибудь понравиться, можем сотрудничать и я предоставлю вам свои услуги в кратчайшие сроки
Услуги которые я предоставляю
- Видеомонтаж
- Обработка фотографий
- Иллюстрации и рисунки
- Аудио монтаж
- Музыка и звуки
Не стесняйтесь писать в ЛС всё обсудим, и постараемся решить вашу проблему
Портфолио
- Работа для заказчика Xlite44 просмотра
- Работа для заказчика Xlite45 просмотров
- Работа для заказчика Xlite45 просмотров
- Превью для ютуба54 просмотра
- Превью для ютуба36 просмотров