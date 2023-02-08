Доступный дизайн и услуги монтажа

Привет!

Меня зовут Максим, мне чуть больше 20 лет. И я хочу помочь вам решить ваши проблемы. Опыт фрилансера относительно не большой. НО монтажем, музыкой и дизайном занимаюсь более 2 лет. Все мои роботы приведены в портфолио. Если вам что-нибудь понравиться, можем сотрудничать и я предоставлю вам свои услуги в кратчайшие сроки

Услуги которые я предоставляю

Видеомонтаж

Обработка фотографий

Иллюстрации и рисунки

Аудио монтаж

Музыка и звуки

Если вам нужны услуги фрилансера за небольшие деньги, и в кратчайшие сроки. Я к вашим услугам

Не стесняйтесь писать в ЛС всё обсудим, и постараемся решить вашу проблему