Работаю на результат) Быстро и качественно!)

Салют, Я ваш помощник в работе с текстом.

Свободно владею английским языком.

Есть опыт в работе с текстами:

Набор, перевод, редактирование.

Так же имею опыт в видео монтаже.

Видео монтаж, нарезка видео, редактирование видео.

Ответственно отношусь к работе, выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную для вас цену.

Буду очень рад сотрудничеству.