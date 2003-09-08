Xsander8

Олександр Обуховський Xsander8

 
20 летУкраина/Середина-Буда
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю на результат) Быстро и качественно!)

Салют, Я ваш помощник в работе с текстом.

Свободно владею английским языком.

Есть опыт в работе с текстами:

Набор, перевод, редактирование.

Так же имею опыт в видео монтаже. 

Видео монтаж, нарезка видео, редактирование видео.

Ответственно отношусь к работе, выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную для вас цену.

Буду очень рад сотрудничеству.