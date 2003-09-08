Олександр Обуховський Xsander8Xsander8
20 летУкраина/Середина-Буда
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работаю на результат) Быстро и качественно!)
Салют, Я ваш помощник в работе с текстом.
Свободно владею английским языком.
Есть опыт в работе с текстами:
Набор, перевод, редактирование.
Так же имею опыт в видео монтаже.
Видео монтаж, нарезка видео, редактирование видео.
Ответственно отношусь к работе, выполняю заказы в кратчайшие сроки за приятную для вас цену.
Буду очень рад сотрудничеству.