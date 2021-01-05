Xvorost

Умид Xvorost

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Диктор. Ваш текст - мой голос.

Привет! Меня зовут Умид, и я хотел бы предложить вам свой голос для вашей задачи, какой бы она не была.

Опыт работы: более 2х лет. Являюсь, на данный момет, участником проекта "AmazingDubbing", занимающейся озвучкой: дорам/аниме/фильмов.

Каждую работу я стараюсь выполнять в первую очередь на качественный результат, чтобы он отлично подошел для Вас.

По адекватной цене вы получаете быструю и качественную озвучку вашего текста.

Пишите, сработаемся!

Прайс лист:

  • Начитка(озвучка) текста 30 с - 150 рублей
  • Текст одного листа А4 - 500 рублей
* При объеме текста трех листов А4, один озвучивается бесплатно!

Подсчет проводится через сайт: http://hronomer.ru/

Портфолио