Диктор. Ваш текст - мой голос.

Привет! Меня зовут Умид, и я хотел бы предложить вам свой голос для вашей задачи, какой бы она не была.

Опыт работы: более 2х лет . Являюсь, на данный момет, участником проекта "AmazingDubbing", занимающейся озвучкой: дорам/аниме/фильмов.

Каждую работу я стараюсь выполнять в первую очередь на качественный результат, чтобы он отлично подошел для Вас.

По адекватной цене вы получаете быструю и качественную озвучку вашего текста.

Пишите, сработаемся!

Прайс лист:

Начитка(озвучка) текста 30 с - 150 рублей

Текст одного листа А4 - 500 рублей

трех

бесплатно