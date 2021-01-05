Диктор. Ваш текст - мой голос.
Привет! Меня зовут Умид, и я хотел бы предложить вам свой голос для вашей задачи, какой бы она не была.
Опыт работы: более 2х лет. Являюсь, на данный момет, участником проекта "AmazingDubbing", занимающейся озвучкой: дорам/аниме/фильмов.
Каждую работу я стараюсь выполнять в первую очередь на качественный результат, чтобы он отлично подошел для Вас.
По адекватной цене вы получаете быструю и качественную озвучку вашего текста.
Пишите, сработаемся!
Прайс лист:
- Начитка(озвучка) текста 30 с - 150 рублей
- Текст одного листа А4 - 500 рублей
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Диктор44 просмотра
- Диктор. Озвучка любых текстов72 просмотра