Копирайтер,нейминг,слоганы. Пишу грамотные и уникальные тексты на различную тематику. Моя цель - это читабельные,интересные и информативные статьи.

Приветствую Вас, меня зовут Виктория. Мне 18 лет и я только начинаю свой путь к профессионализму в сфере копирайтинга. По-этому не буду строить из себя воображалу и расскажу всего пару слов о себе.

Я имею среднее (полное) общее образование. Профильное филологическое, т.к. 9-11 классы были с уклоном на гуманитарные дисциплины ( украинский язык,русский язык,английский язык,литература украинская и зарубежная).

Сейчас я учусь в Межрегиональной Академии управления персоналом в учебно-научном институте права им. князя Владимира Великого. На данный момент заканчиваю второй курс по специализации : гражданское,хозяйственное право и право интеллектуальной собственности.

Подобной деятельностью, копирайтера (рерайтера) , я интересуюсь уже довольно давно,но никогда не пробовала сделать это своей основной профессией. И вот,как говорится,время пришло.

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Буду благодарна за любую предоставленную мне работу. Очень полагаюсь на ваше доверие, а в свою очередь предлагаю свои услуги за символическую оплату и постараюсь выжать максимум из своих умений,чтобы Вы остались довольны.

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