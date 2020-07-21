По простому о сложном
👋 Работаю в сфере веб разработки и дизайна. Лучшие проекты-мои проекты!
🔥Почему стоит обратиться ко мне:
- Я каждый день на связи. Вы всегда можете получить оперативный ответ на любой интересующий вопрос.
- Я предоставляю бесплатную поддержку своих работ после сдачи проекта.
- Всегда сдаю проекты вовремя 👍
- Сайтов (промо, бизнес)
- Landing Page
- Интернет-Магазинов
- Корпоративных сайтов
- Дизайн баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.
График работы: ПН-СБ 9:00 - 20:00 МСК
ВС - Выходной
Буду рад новым заказам:) и спасибо что выбрали меня李
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