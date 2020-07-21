По простому о сложном

👋 Работаю в сфере веб разработки и дизайна. Лучшие проекты-мои проекты!

🔥Почему стоит обратиться ко мне:

Я каждый день на связи. Вы всегда можете получить оперативный ответ на любой интересующий вопрос.

Я предоставляю бесплатную поддержку своих работ после сдачи проекта.

Всегда сдаю проекты вовремя 👍

Сайтов (промо, бизнес)

Landing Page

Интернет-Магазинов

Корпоративных сайтов

Дизайн баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.

Есть опыт работы в веб-студии 👍

График работы: ПН-СБ 9:00 - 20:00 МСК

ВС - Выходной