Yakiryaa

Кирилл Дедяев Yakiryaa

 
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
По простому о сложном

👋 Работаю в сфере веб разработки и дизайна. Лучшие проекты-мои проекты!

🔥Почему стоит обратиться ко мне:

  • Я каждый день на связи. Вы всегда можете получить оперативный ответ на любой интересующий вопрос.
  • Я предоставляю бесплатную поддержку своих работ после сдачи проекта.
  • Всегда сдаю проекты вовремя 👍
🔥 Индивидуальный Адаптивный Дизайн:

  • Сайтов (промо, бизнес)
  • Landing Page
  • Интернет-Магазинов
  • Корпоративных сайтов
  • Дизайн баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.
Есть опыт работы в веб-студии 👍

График работы: ПН-СБ 9:00 - 20:00 МСК

ВС - Выходной

Буду рад новым заказам:) и спасибо что выбрали меня李

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