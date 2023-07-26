Всім привіт!

Мене звати Анастасія , мені 22 повних роки з них 6 місяців займаюсь веб-дизнайном , дизайном сайтів-візиток(лендінгу), завжди відкрита для нового .

В розробці дизайну завжди враховую ,що сайт в першу чергу створюється для користувачів, саме тому він повинен бути комфортним у користуванні та мати цікавий дизайн , що буде спонукати користувача звертатися до сайту знову і знову.

Працюю з конструктором Figma, результатом роботи буде готовий дизайн сайту.

Для замовлення Вам необхідно:

Сформулювати завдання, за яким буде виконуватися дизайн Сформулювати ваші побажання за кольорами та стилю дизайну

Якщо є в наявності контент (фото та текс) надіслати мені

При необхідності проведу консультацію , на якій допоможу Вам визначитися з цими пунктам

Звернутися до мене можна в повідомлення тут або за пошуком в телеграмі

@YAKOVENKONV