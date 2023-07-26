Анастасія Яковенко YakovenkoNVYakovenkoNV
Всім привіт!
Мене звати Анастасія , мені 22 повних роки з них 6 місяців займаюсь веб-дизнайном , дизайном сайтів-візиток(лендінгу), завжди відкрита для нового .
В розробці дизайну завжди враховую ,що сайт в першу чергу створюється для користувачів, саме тому він повинен бути комфортним у користуванні та мати цікавий дизайн , що буде спонукати користувача звертатися до сайту знову і знову.
Працюю з конструктором Figma, результатом роботи буде готовий дизайн сайту.
Для замовлення Вам необхідно:
Сформулювати завдання, за яким буде виконуватися дизайн
Сформулювати ваші побажання за кольорами та стилю дизайну
Якщо є в наявності контент (фото та текс) надіслати мені
При необхідності проведу консультацію , на якій допоможу Вам визначитися з цими пунктам
Звернутися до мене можна в повідомлення тут або за пошуком в телеграмі
@YAKOVENKONV
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