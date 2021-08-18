начинающий дизайнер и фрилансер

Здравствуй!

Я начинающий дизайнер и фрилансер, работаю в программе фотошоп:

могу создать логотип для вас

обработать фотографии

создать обложку в технике коллаж

А еще я хорошо рисую от руки, поэтому так же могу нарисовать эскиз для тату

Занимаюсь живописью, пишу картины акрилом и рисую на одежде

Буду рада новым заказам и новому опыту, с нетерпением жду ваших проектов!