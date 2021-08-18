начинающий дизайнер и фрилансер
Здравствуй!
Я начинающий дизайнер и фрилансер, работаю в программе фотошоп:
- могу создать логотип для вас
- обработать фотографии
- создать обложку в технике коллаж
Занимаюсь живописью, пишу картины акрилом и рисую на одежде
Буду рада новым заказам и новому опыту, с нетерпением жду ваших проектов!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Эскизы235 просмотров
- Эскизы37 просмотров
- Акриловая Живопись42 просмотра
- Роспись42 просмотра
- Логотипы15 просмотров
- Обложки15 просмотров
- Рисунки29 просмотров
- Обработка фото24 просмотра