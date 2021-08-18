Yakubic

Анастасия Yakubic

 
21 годРоссия/Иркутск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
начинающий дизайнер и фрилансер

Здравствуй!

Я начинающий дизайнер и фрилансер, работаю в программе фотошоп:

  • могу создать логотип для вас
  • обработать фотографии
  • создать обложку в технике коллаж
А еще я хорошо рисую от руки, поэтому так же могу нарисовать эскиз для тату

Занимаюсь живописью, пишу картины акрилом и рисую на одежде

Буду рада новым заказам и новому опыту, с нетерпением жду ваших проектов!

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