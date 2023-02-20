Фрилансер Копірайтер

Я хотів би запропонувати свої послуги фрілансера для вашого проекту. Я маю великий досвід у виконанні різноманітних проектів, копірайтингу та перекладу.

Мій досвід у копірайтингу та перекладі дозволяє мені швидко та ефективно створювати унікальний та зрозумілий контент для вашого сайту або бренду. Я маю багаторічний досвід у перекладі текстів з англійської та російської мов на українську та навпаки.

Я працюю швидко та ефективно, завжди стежу за деталями та намагаюся забезпечити максимально високу якість моєї роботи. Я завжди готовий до співпраці та відкритий до спілкування.