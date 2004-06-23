Верстка сайтов под популярные CMS.

﻿Сайт для вас!

Привет, меня зовут Ян и в свой последний год я особенно стал увлекаться программированием и сейчас я пытаясь назвать себя front-end разработчиком. Я тут, чтобы получить реальный опыт работы в сфере, которая мне нравится и удовлетворить ваши желания.

﻿Веб-языки, которые я использую.

HTML, CSS, JS.

SCSS, SASS.

JQuery.

﻿﻿Плюсы работы со мной.

Пунктуальность, следование установленным вами срокам.

Прислушивание к вашей критике и бесплатная доработка неточностей.

Внимание к мелочам, которые формируют первое впечатление пользователя о сайте.

Низкая цена.

Контакты:

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