Верстка сайтов под популярные CMS.
Сайт для вас!
Привет, меня зовут Ян и в свой последний год я особенно стал увлекаться программированием и сейчас я пытаясь назвать себя front-end разработчиком. Я тут, чтобы получить реальный опыт работы в сфере, которая мне нравится и удовлетворить ваши желания.
Веб-языки, которые я использую.
- HTML, CSS, JS.
- SCSS, SASS.
- JQuery.
Плюсы работы со мной.
- Пунктуальность, следование установленным вами срокам.
- Прислушивание к вашей критике и бесплатная доработка неточностей.
- Внимание к мелочам, которые формируют первое впечатление пользователя о сайте.
- Низкая цена.
Контакты:
- Telegram: @osoika,
- Whatsapp: +375336183432,
- Viber: +375336183432,
- Email: [email protected].
Действие аккаунта приостановлено!