Yan-K

Ян Куркин Yan-K

 
19 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов под популярные CMS.

﻿Сайт для вас!

Привет, меня зовут Ян и в свой последний год я особенно стал увлекаться программированием и сейчас я пытаясь назвать себя front-end разработчиком. Я тут, чтобы получить реальный опыт работы в сфере, которая мне нравится и удовлетворить ваши желания.

﻿Веб-языки, которые я использую.

  • HTML, CSS, JS.
  • SCSS, SASS.
  • JQuery.

﻿﻿Плюсы работы со мной.

  • Пунктуальность, следование установленным вами срокам.
  • Прислушивание к вашей критике и бесплатная доработка неточностей.
  • Внимание к мелочам, которые формируют первое впечатление пользователя о сайте.
  • Низкая цена.

Контакты:

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Верстка сайтаHTMLCSSjQuery