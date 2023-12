Film and Video Producer

I make screenplays for videos, make clips, do all what refers to the camera and filming. Working with picture, music, videoclips and

making smth great from it - is my passion. Every new project inspires me to

work more and more. I do not stop.

I want to make commercial videos for companies. I’mexcited about it. Also I like making music videos for producers, singers,

labels and so on.

I love my work and I appreciate it. I’m a responsible person. I always try to reach the best result in my work.

Proficient in:

Adobe Premiere Pro;

Adobe Photoshop

Yeah, as for me, it’s enough to make great content.

Я создаю сценарии и монтирую фильмы, клипы и видеоролики уже на протяжении 5 лет. Каждый

новый проект даёт мне массу знаний и мотивации для того, чтобы делать ещё и

ещё. Я не собираюсь останавливаться в этом деле.Я хочу работать с рекламодателями для создания сочного и привлекающего контента для их

фирм. Кроме того, меня привлекает разработка и монтаж музыкальных клипов. Я ответствен, трудолюбив и стремлюсь к максимальному результату. Стараюсь

детально разобраться в каждом проекте, чтобы делать контент ещё более

насыщенным.Владею отличными знаниями в использовании следующих программ:

Adobe Premiere Pro;Adobe Photoshop

Да, мне этого достаточно, чтобы создавать потрясающий продукт.