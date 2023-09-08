Yana1702

Яна Yana1702

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
С Уважением Ваш постоянный фрилансер!

Приветствую! Меня зовут Яна!

Я владею украинским ,русским , английским языками(английский совершенствую с носителем).

Имею опыт в редактировании ,переводе и наборе текста.

Занимаюсь наполнением сайтов и программ учета.

Только современный , своевременный , уникальный текст и перевод!

Гарантирую качественно выполненную работу и к тому же в кратчайшие сроки!

#58Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1186
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Робота виконана швидко та якісно
хороший заказчик. Задание предельно четко. Все супер !
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