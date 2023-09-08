С Уважением Ваш постоянный фрилансер!

Приветствую! Меня зовут Яна!

Я владею украинским ,русским , английским языками(английский совершенствую с носителем).

Имею опыт в редактировании ,переводе и наборе текста.

Занимаюсь наполнением сайтов и программ учета.

Только современный , своевременный , уникальный текст и перевод!

Гарантирую качественно выполненную работу и к тому же в кратчайшие сроки!