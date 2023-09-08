С Уважением Ваш постоянный фрилансер!
Приветствую! Меня зовут Яна!
Я владею украинским ,русским , английским языками(английский совершенствую с носителем).
Имею опыт в редактировании ,переводе и наборе текста.
Занимаюсь наполнением сайтов и программ учета.
Только современный , своевременный , уникальный текст и перевод!
Гарантирую качественно выполненную работу и к тому же в кратчайшие сроки!
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#1186
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Презентация на тему ботулизмнет просмотров
- Внутрішньо лікарняна інфекція1 просмотр
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- Статья "Мифы о Луне"нет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Робота виконана швидко та якісно
Ответный отзыв
хороший заказчик. Задание предельно четко. Все супер !