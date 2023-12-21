YanaGazzaeva

Яна YanaGazzaeva

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Озвучка материалов. Ведение эфиров.

Сертификат по успешному прохождению интенсивного очного курса "Медиастарт" (Радио Вышка) по направлениям:

- правила работы ведущего;

- речь. Ораторское мастерство;

- актерское мастерство. Импровизация;

- новости и информационное вещание;

- работа линейного ведущего;

- предэфирная подготовка;

Ведение выпусков шоу "Питер Online" в прямом эфире.

Ведение линейных эфиров.

Озвучка демо-материалов различных жанров.

Портфолио