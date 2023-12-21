Озвучка материалов. Ведение эфиров.
Сертификат по успешному прохождению интенсивного очного курса "Медиастарт" (Радио Вышка) по направлениям:
- правила работы ведущего;
- речь. Ораторское мастерство;
- актерское мастерство. Импровизация;
- новости и информационное вещание;
- работа линейного ведущего;
- предэфирная подготовка;
Ведение выпусков шоу "Питер Online" в прямом эфире.
Ведение линейных эфиров.
Озвучка демо-материалов различных жанров.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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