Озвучка материалов. Ведение эфиров. Сертификат по успешному прохождению интенсивного очного курса "Медиастарт" (Радио Вышка) по направлениям: - правила работы ведущего; - речь. Ораторское мастерство; - актерское мастерство. Импровизация; - новости и информационное вещание; - работа линейного ведущего; - предэфирная подготовка; Ведение выпусков шоу "Питер Online" в прямом эфире. Ведение линейных эфиров. Озвучка демо-материалов различных жанров.

Я против войны в Украине !