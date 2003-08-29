Майстер своєї справи! Робота на результат!

Мене звуть Яна, я веб-дизайнер і створюю усвідомлений дизайн. Я створюю сучасний дизайн продуктів/послуг з гарним інтерфейсом та привабливою візуальною мовою, які покращують життя людей та роблять бізнес більш прибутковим.

На початку кожного проєкту я приділяю достатньо часу на комунікацію із замовником. Це важливий етап, який дає з перших кроків зрозуміти усі побажання та сформувати спільне бачення з клієнтом. Я завжди готовий до нових пропозицій і радий створити дизайн для вашого проекту.

Буду рада співпраці!