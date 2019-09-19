YanaSkom

Яна Скомаровская YanaSkom

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Мы поможем Вам качественно реализовать любые Ваши идеи!!!

Здравствуйте.

Мы профессионально делаем свою работу уже более 10 лет.

Поэтому именно мы Вам поможем реализовать любую вашу идею и проект.

Наш приоритет это КАЧЕСТВО и всегда быть на связи.

Вот малый перечень наших навыков:

  • 1. HTML5 / CSS3 (less,sass) / JQuery
  • 2. PHP (работаем как с чистым скриптом так и с Laravel, CakePHP)
  • 3. CMS WordPress (можем сделать как индивидуальные решения так и шаблонные моменты)
  • 4. PrestaShop (у нас есть плагины для площадок которые используют

    мультиселлеры, также имеем наработки в плагинах и объединение магазина с

    разными платформами), CMS OpenCart ведем давно и качественно

  • 5. Angular и Node.js
  • 6. Разрабатываем любой сложности индивидуальную CMS на фреймворке и API

    • которое можно использовать как для моб (iOS, Android) так и и для

    сервисов.

  • 7. Апплики для iOS и Android (любой тематики, игры тоже делаем)
  • 8.  Предоставляем сопровождение и тестирование наших (и не только наших) проектов.

Не забывайте , что качественно сделанный продукт экономит Вам время и средства.

С Уважением наша команда профессионалов и Ваш персональный менеджер Яна.

PHPWordPressOpenCartLaravelAndroidHTMLiOSPrestashopjQueryAngularSASSNode.jsCakePHP
Портфолио