Мы поможем Вам качественно реализовать любые Ваши идеи!!!
Здравствуйте.
Мы профессионально делаем свою работу уже более 10 лет.
Поэтому именно мы Вам поможем реализовать любую вашу идею и проект.
Наш приоритет это КАЧЕСТВО и всегда быть на связи.
Вот малый перечень наших навыков:
- 1. HTML5 / CSS3 (less,sass) / JQuery
- 2. PHP (работаем как с чистым скриптом так и с Laravel, CakePHP)
- 3. CMS WordPress (можем сделать как индивидуальные решения так и шаблонные моменты)
- 4. PrestaShop (у нас есть плагины для площадок которые используют
мультиселлеры, также имеем наработки в плагинах и объединение магазина с
разными платформами), CMS OpenCart ведем давно и качественно
- 5. Angular и Node.js
- 6. Разрабатываем любой сложности индивидуальную CMS на фреймворке и API
- 7. Апплики для iOS и Android (любой тематики, игры тоже делаем)
- 8. Предоставляем сопровождение и тестирование наших (и не только наших) проектов.
которое можно использовать как для моб (iOS, Android) так и и для
сервисов.
С Уважением наша команда профессионалов и Ваш персональный менеджер Яна.
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