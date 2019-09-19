Мы поможем Вам качественно реализовать любые Ваши идеи!!!

Здравствуйте.

Мы профессионально делаем свою работу уже более 10 лет.

Поэтому именно мы Вам поможем реализовать любую вашу идею и проект.

Наш приоритет это КАЧЕСТВО и всегда быть на связи.

Вот малый перечень наших навыков:

1. HTML5 / CSS3 (less,sass) / JQuery

2. PHP (работаем как с чистым скриптом так и с Laravel, CakePHP)

3. CMS WordPress (можем сделать как индивидуальные решения так и шаблонные моменты)

4. PrestaShop (у нас есть плагины для площадок которые используют мультиселлеры, также имеем наработки в плагинах и объединение магазина с разными платформами), CMS OpenCart ведем давно и качественно

5. Angular и Node.js

6. Разрабатываем любой сложности индивидуальную CMS на фреймворке и API

которое можно использовать как для моб (iOS, Android) так и и для сервисов. 7. Апплики для iOS и Android (любой тематики, игры тоже делаем)

8. Предоставляем сопровождение и тестирование наших (и не только наших) проектов.

Не забывайте , что качественно сделанный продукт экономит Вам время и средства.

С Уважением наша команда профессионалов и Ваш персональный менеджер Яна.