Татьяна Броновицкая YanaVanorbYanaVanorb
44 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Художник компьютерной графики
Художник компьютерной графики, моушн-дизайнер, CG-универсал, архитектор – какое-то время работала в Москве на разных каналах и в продакшнах. Идея, реализация, визуализация. Скетчи, видеоролики, графический, моушн-дизайн, визуальные эффекты; 3D (моделирование, анимация, шейдинг), 2D (иллюстрация, анимация, моушн). Уровень middle+
Заинтересована в студиях-постпродакшнах – и контактах.
При наличии хороших предложений – готова к диалогу и отклику.
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Портфолио
- Полиграфический дизайн48 просмотров
- Разработка логотипов68 просмотров
- Иллюстрации54 просмотра
- 3D-объекты87 просмотров
- Title-design34 просмотра
- Концепт-арт46 просмотров
- 3D-моделирование, архитектура39 просмотров
- 3D-визуализация, анимация, рендеринг26 просмотров
- Inter-program graphics stories for television36 просмотров
- Оформление телепроекта “Открытый доступ”41 просмотр
- ТВ-промографика - телекомпания “Контент Юнион”36 просмотров
- Оформление телепроекта55 просмотров