Художник компьютерной графики

Художник компьютерной графики, моушн-дизайнер, CG-универсал, архитектор – какое-то время работала в Москве на разных каналах и в продакшнах. Идея, реализация, визуализация. Скетчи, видеоролики, графический, моушн-дизайн, визуальные эффекты; 3D (моделирование, анимация, шейдинг), 2D (иллюстрация, анимация, моушн). Уровень middle+

Заинтересована в студиях-постпродакшнах – и контактах.

При наличии хороших предложений – готова к диалогу и отклику.