Yana_Design00

Работаю "за копейки" ради опыта.

Здравствуйте. Меня зовут Яна. Работаю "за копейки" ради получения опыта в сфере фриланса и графического дизайна. Имею хорошие умения в стилизованном рисовании. С легкостью(почти всегда) смогу подстроиться и сделать именно то, что нужно именно вам! Помимо создания дизайнов логотипов, листовок, визиток, небольших иллюстраций, могу выполнять работы по копирайтингу. Такие как перевод видео и аудио форматов в текст. Ответственно подхожу к заданию и стараюсь выполнять поставленную задачу в кротчайшие сроки. Хочу набрать работ для составления портфолио. Спасибо, надеюсь я вам подойду.