Yana_Zb

Яна Yana_Zb

 
52 годаУкраина/Немиров
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Желаете заказать высококачественный текст на страницу сайта, компании, интернет-магазина, агентства, сервисного центра, учитывающий все нужды вашего бизнеса? К вашим услугам опытный копирайтер

знающий, как написать четкую, по всем правилам структурированную статью без лишней воды.

Преимущества моих текстов - грамотность, высокая уникальность, читабельность, умение учесть любые пожелания заказчиков.

Надеюсь на длительную и совместную работу. С уважением.

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Отзывы заказчиков
ruslan789
Руслан 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно написать статьи по теме трейдинга и биржевого дела
С Яной приятно иметь дело, статьи пишет вовремя, все чётко по ТЗ с правильным оформлением текста. Если есть какие либо недочеты по тексту без проблем перепишет. Рекомендую.
С этим человеком приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dmitrov
54 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$36
10 баллов
6 лет назад
6 статей - от 5к до 13к збп по теме Циклевка паркета
Очень рад что нашел такого исполнителя как Яна. Был довольно большой объем текста который надо было написать в сроки. Яна прекрасно справилась с этим заданием.Очень порадовало само качество текста. Грамотно подобраны ключевые слова. Как только получил готовый текст, без промедления дал следующее задание,поскольку был уже уверен в профессионализме. Я лично очень доволен сотрудничеством. Теперь мне и сервис не нужен,знаю куда можно обратится сразу,когда мне потребуется. Кому необходимо прежде всего качество и сроки,то РЕКОМЕНДУЮ ГОСПОДА.
С этим человеком приятно работать... Рекомендую!
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