Желаете заказать высококачественный текст на страницу сайта, компании, интернет-магазина, агентства, сервисного центра, учитывающий все нужды вашего бизнеса? К вашим услугам опытный копирайтер
знающий, как написать четкую, по всем правилам структурированную статью без лишней воды.
Преимущества моих текстов - грамотность, высокая уникальность, читабельность, умение учесть любые пожелания заказчиков.
Надеюсь на длительную и совместную работу. С уважением.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
С Яной приятно иметь дело, статьи пишет вовремя, все чётко по ТЗ с правильным оформлением текста. Если есть какие либо недочеты по тексту без проблем перепишет. Рекомендую.
Ответный отзыв
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$36
10 баллов
6 лет назад
Очень рад что нашел такого исполнителя как Яна. Был довольно большой объем текста который надо было написать в сроки. Яна прекрасно справилась с этим заданием.Очень порадовало само качество текста. Грамотно подобраны ключевые слова. Как только получил готовый текст, без промедления дал следующее задание,поскольку был уже уверен в профессионализме. Я лично очень доволен сотрудничеством. Теперь мне и сервис не нужен,знаю куда можно обратится сразу,когда мне потребуется. Кому необходимо прежде всего качество и сроки,то РЕКОМЕНДУЮ ГОСПОДА.
Ответный отзыв
С этим человеком приятно работать... Рекомендую!