Очень рад что нашел такого исполнителя как Яна. Был довольно большой объем текста который надо было написать в сроки. Яна прекрасно справилась с этим заданием.Очень порадовало само качество текста. Грамотно подобраны ключевые слова. Как только получил готовый текст, без промедления дал следующее задание,поскольку был уже уверен в профессионализме. Я лично очень доволен сотрудничеством. Теперь мне и сервис не нужен,знаю куда можно обратится сразу,когда мне потребуется. Кому необходимо прежде всего качество и сроки,то РЕКОМЕНДУЮ ГОСПОДА.