Yangold7777

Найдите роботу,в которую влюбитесь ,и вам больше не придётся трудиться ни одного дня в жизни./КОНФУЦИЙ/
**Моя обязанность зделать хорошую и качественную работу!**
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Немного обо мне :меня зовут Виолетта я живу в прекрасном городе Киев Украина, раньше я работала в компаний .Решил заниматься фриланс .хороший опыт с текстами и переводом проектов.Также есть знания в Крипто валюте
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Связь со мной :
Принятие заказов с 8:00 -20:00 ( Киев ) Работа в выходные и праздники -двойной тариф
E-mail: [email protected]
📞Viber / telegram 0931565939 / в режиме чат )
Instagram:. frilans_ua_7777( выкладываю готовую роботу !)
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Ответственность :
-гова приступить к работе ,как только обговорим всё с заказчиком ️
-качественая робота
-всегда взятая робота будет сделана до конца
- робота будет готова в сроки ⏳
-всегда на связи 📞
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Примерные цены на роботу :
- Перевод с русского на итальянский 50-250$
- Перевод с русского на английский 50-400$
- Перевод с русского на испанский 100-350$
- Рерайтинг 100-500$