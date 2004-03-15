Yangold7777

🧠Качественный и быстрей перевод текстов , рерайтинг ,

Найдите роботу,в которую влюбитесь ,и вам больше не придётся трудиться ни одного дня в жизни./КОНФУЦИЙ/

**Моя обязанность зделать хорошую и качественную работу!**

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Немного обо мне :меня зовут Виолетта я живу в прекрасном городе Киев Украина, раньше я работала в компаний .Решил заниматься фриланс .хороший опыт с текстами и переводом проектов.Также есть знания в Крипто валюте 

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Связь со мной :

 Принятие заказов с 8:00 -20:00 ( Киев ) Работа в выходные и праздники -двойной тариф

E-mail: [email protected]

📞Viber / telegram 0931565939 / в режиме чат )

 Instagram:. frilans_ua_7777( выкладываю готовую роботу !)

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Ответственность :

-гова приступить к работе ,как только обговорим всё с заказчиком ️

-качественая робота 

-всегда взятая робота будет сделана до конца 

- робота будет готова в сроки ⏳

-всегда на связи 📞

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Примерные цены на роботу :

Перевод с русского на итальянский 50-250$

Перевод с русского на английский 50-400$

Перевод с русского на испанский 100-350$

Рерайтинг 100-500$

( ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ: КОЛИЧЕСТВА РОБОТЫ ,ВРЕМЕНИ,СЛОЖНОСТИ )