Здравствуйте! Готова приступить к работе. Качество и сроки гарантирую. Объем — до 10 тысяч симв. в день и более.Постоянно на связи Пунктуальна.

Добрый день!

Меня зовут Гущина Янина. Я занимаюсь написанием текстов разных видов: копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг. Мне интересно работать для различных целевых аудиторий, создавая продукт, отвечающий потребностям конкретного человека. Круг привлекательных для меня тем очень широк:

• общественная жизнь

• культура, искусство

• отдых

• путешествия, авто

• дом, интерьер, техника

• семья, дети, отношения

• питание, здоровый образ жизни, медицина

• психология, саморазвитие

• эзотерика, религия

•спорт

и многие другие

Опубликованные работы:

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Периодически публикуюсь в московской газете "Бабушкины рецепты" и " Чудесные исцеления и целительные чудеса".

Занимаюсь составлением программ, руководств и всевозможных любых других работ по спортивному питанию, тренировкам, здоровью, йоге и других направлениях в сфере здорового образа жизни. Могу предоставить примеры выполненных работ.