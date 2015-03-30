Yanina_Konst

Янина Гущина Yanina_Konst

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Здравствуйте! Готова приступить к работе. Качество и сроки гарантирую. Объем — до 10 тысяч симв. в день и более.Постоянно на связи Пунктуальна.

Добрый день!

 Меня зовут Гущина Янина. Я занимаюсь написанием текстов разных видов: копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг. Мне интересно работать для различных целевых аудиторий, создавая продукт, отвечающий потребностям конкретного человека. Круг привлекательных для меня тем очень широк:

• общественная жизнь

• культура, искусство

• отдых

• путешествия, авто

• дом, интерьер, техника

• семья, дети, отношения

• питание, здоровый образ жизни, медицина

• психология, саморазвитие

• эзотерика, религия

 •спорт

и многие другие

Опубликованные работы:

http://liderab.ru/soveti/kak-prodvigat--sayt-bez-ssilok.html

http://seocom.ru/redizain/

http://ndk.kz/news/241

http://ndk.kz/news/239

http://ndk.kz/news/246

http://ndk.kz/news/245

http://ndk.kz/news/244

http://ndk.kz/news/243

Периодически публикуюсь в московской газете "Бабушкины рецепты" и " Чудесные исцеления и целительные чудеса".

Занимаюсь составлением программ, руководств и всевозможных любых других работ по спортивному питанию, тренировкам, здоровью, йоге и других направлениях в сфере здорового образа жизни. Могу предоставить примеры выполненных работ.

Отзывы заказчиков

Skerco
37 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Руководство по занятиям в тренажерном зале для начинающих
Работа выполнена отлично. Янина подошла с любовью к теме, с большим вниманием к читателю. Очень хорошо поняла задание. Выполнила работу до срока. Постоянно находилась на связи.
Екатерина представила себя как прекрасный заказчик! Четко озучено ТЗ. Всегда на связи. Оплата своевременна. Ответы на все вопросы в любое время! Очень отзывчивый и приятный человек. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
#730
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#135
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#679