Добрый день!
Меня зовут Гущина Янина. Я занимаюсь написанием текстов разных видов: копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг. Мне интересно работать для различных целевых аудиторий, создавая продукт, отвечающий потребностям конкретного человека. Круг привлекательных для меня тем очень широк:
• общественная жизнь
• культура, искусство
• отдых
• путешествия, авто
• дом, интерьер, техника
• семья, дети, отношения
• питание, здоровый образ жизни, медицина
• психология, саморазвитие
• эзотерика, религия
•спорт
и многие другие
Опубликованные работы:
http://liderab.ru/soveti/kak-prodvigat--sayt-bez-ssilok.html
Периодически публикуюсь в московской газете "Бабушкины рецепты" и " Чудесные исцеления и целительные чудеса".
Занимаюсь составлением программ, руководств и всевозможных любых других работ по спортивному питанию, тренировкам, здоровью, йоге и других направлениях в сфере здорового образа жизни. Могу предоставить примеры выполненных работ.