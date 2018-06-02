Дизайн интерьера? 3 d визуализация ☎ + 79788144201 https://vk.com/yanodesigner
Добрый день! =)
Меня зовут Яна, я дизайнер интерьера, 3d визуализатор. Проживаю в Севастополе.
Занимаюсь разработкой индивидуального дизайн-проекта квартир, загородных домов, общественных помещений, визуализация, подбор мебели и материалов, авторский надзор, консультация, проектирование. Ваш будущий интерьер вы сможете оценить ещё до начала ремонтно-строительных работ. При разработке дизайн-проекта интерьера стараюсь передать характер владельца, что и делает каждый интерьер особенным, уникальным. Стремлюсь создавать пространство, которое улучшит жизнь людей, сделает его комфортным и индивидуальным
Портфолио
- Эскизный дизайн- проект ванной комнаты 4 кв.м203 просмотра
- Эскизный дизайн -проект ванной комнаты.205 просмотров
- Эскизный дизайн- проект гостиной комнаты 20 кв.м183 просмотра
- Эскизный дизайн- проект кухни 11 кв.м237 просмотров
- Эскизный дизайн-проект детской комнаты 10 кв.м188 просмотров
- Эскизный дизайн-проект спальни г. Саки173 просмотра
- Эскизный дизайн-проект спальни г. Саки126 просмотров
- Эскизный дизайн-проект кухни. г. Севастополь.149 просмотров
- Эскизный дизайн- проект кухни. Частный дом.1149 просмотров
- Дизайн-проект детской комнаты2566 просмотров
- Эскизный дизайн-проект ванной комнаты в коттедже.669 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от 3 дней
#68