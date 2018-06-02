Дизайн интерьера? 3 d визуализация ☎ + 79788144201 https://vk.com/yanodesigner

Добрый день! =) Меня зовут Яна, я дизайнер интерьера, 3d визуализатор. Проживаю в Севастополе.

Занимаюсь разработкой индивидуального дизайн-проекта квартир, загородных домов, общественных помещений, визуализация, подбор мебели и материалов, авторский надзор, консультация, проектирование. Ваш будущий интерьер вы сможете оценить ещё до начала ремонтно-строительных работ. При разработке дизайн-проекта интерьера стараюсь передать характер владельца, что и делает каждый интерьер особенным, уникальным. Стремлюсь создавать пространство, которое улучшит жизнь людей, сделает его комфортным и индивидуальным