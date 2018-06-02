Yanko88

Яна Сейдалиева Yanko88

 
35 летУкраина/Севастополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн интерьера? 3 d визуализация &#9742; + 79788144201 https://vk.com/yanodesigner

Добрый день! =)

Меня зовут Яна, я дизайнер интерьера, 3d визуализатор. 

Проживаю в Севастополе.

Занимаюсь разработкой индивидуального дизайн-проекта квартир, загородных домов, общественных помещений, визуализация, подбор мебели и материалов, авторский надзор, консультация, проектирование.  Ваш будущий интерьер вы сможете оценить ещё до начала ремонтно-строительных работ.  При разработке дизайн-проекта интерьера стараюсь передать характер владельца, что и делает каждый интерьер особенным, уникальным.  Стремлюсь создавать пространство, которое улучшит жизнь людей, сделает его комфортным и индивидуальным

Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от 3 дней
#68