Всем привет! 👋
Меня зовут Ярослав и я постоянно развиваюсь и учу новые технологии. К работе отношусь ответственно и стараюсь максимально понять заказчика.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: yaroslavDev
Ответственность:
- не беру предоплату*
- готов приступить уже сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Разработка SPA/ web программирование на Vue.js
- Верстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin.
Технологии:
- Vue.js
- Express.js
- HTML, CSS, SСSS(SASS), Flexbox,Gulp, БЭМ
- Python, Flask
- SQL, MongoDb
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: yaroslavDev
Портфолио
- Чат на vue, express46 просмотров
- Адаптивная верстка на заказ HTML,CSS,SCSS,JS...87 просмотров
- Адаптивная верстка интернет магазина Html,CSS...90 просмотров
- Адаптивная верстка HTML,CSS,JS(jQuery),SCSS,BEM87 просмотров
- Landing page53 просмотра
- Телеграм Бот с парсером64 просмотра
- Адаптивная кроссбраузерная, верстка Landig Page56 просмотров
- Адаптивная верстка Landig Page51 просмотр