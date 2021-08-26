Разработка web приложений на Vue, адаптиваня верстка, бэкэнд

Всем привет! 👋

Меня зовут Ярослав и я постоянно развиваюсь и учу новые технологии. К работе отношусь ответственно и стараюсь максимально понять заказчика.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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Ответственность:

- не беру предоплату*

- готов приступить уже сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Разработка SPA/ web программирование на Vue.js

- Верстка кроссбраузерная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin.

Технологии:

- Vue.js

- Express.js

- HTML, CSS, SСSS(SASS), Flexbox,Gulp, БЭМ

- Python, Flask

- SQL, MongoDb

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