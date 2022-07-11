UX/UI design, adaptive design, дизайн сайта/мобильного приложения с нуля

Привіт! Мене звуть Ярослава, я веб-дизайнер. Створюю сучасні та якісні інтерфейси багатосторінкових сайтів, лендингов, сайтів-візиток і мобільних застосунків. У своїй роботі використовую аналітику цільової аудиторії, User Research, User Flow, щоб кожна подальша версія сайту притягала більше користувачів, ніж попередня. Аналізую цілі і завдання замовника, вимоги і особливості сфери, в якій створюватиметься продукт.

Виконую такі види дизайну:

🔥 сайти-каталоги;

🔥багатосторінкові сайти, сайти-візитки і лендинги;

🔥інтерфейси мобільних застосунків (у тому числі SPA);

🔥адаптивний дизайн;

🔥візитки і фірмовий стиль;

🔥логотипи.

Володію англійською(С1), українською, французькою(А2), російською мовами.

Навички:

🔥UX design

🔥UI design

🔥Adaptive design

🔥Product design & management

🔥User Flow & Experience Research and analytics

🔥Banner, logo, business card's design

🔥English C1, Українська, Русский, Français А2

🔥Figma

🔥Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

🔥Miro

🔥Copywriter in English, Українська, Русский,

🔥Translator in English, Українська, Русский.

Додатково:

Я професійний художник у сфері живопису, пишу пейзажі і натюрморти, тварин. Найчастіше працюю масляними фарбами, сухою і масляною пастеллю, аквареллю. Також виконую роботи в чорно-білій графіці. Захоплююся конкуром, кінними переходами, живописом, іноземними мовами і культурами, історичною літературою. У вільний час удосконалюю навички, відвідую курси і семінари. Із задоволенням вивчаю нові технології і віяння в моєму професійному середовищі.