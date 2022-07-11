Привіт! Мене звуть Ярослава, я веб-дизайнер. Створюю сучасні та якісні інтерфейси багатосторінкових сайтів, лендингов, сайтів-візиток і мобільних застосунків. У своїй роботі використовую аналітику цільової аудиторії, User Research, User Flow, щоб кожна подальша версія сайту притягала більше користувачів, ніж попередня. Аналізую цілі і завдання замовника, вимоги і особливості сфери, в якій створюватиметься продукт.
Виконую такі види дизайну:
🔥 сайти-каталоги;
🔥багатосторінкові сайти, сайти-візитки і лендинги;
🔥інтерфейси мобільних застосунків (у тому числі SPA);
🔥адаптивний дизайн;
🔥візитки і фірмовий стиль;
🔥логотипи.
Володію англійською(С1), українською, французькою(А2), російською мовами.
Навички:
🔥UX design
🔥UI design
🔥Adaptive design
🔥Product design & management
🔥User Flow & Experience Research and analytics
🔥Banner, logo, business card's design
🔥English C1, Українська, Русский, Français А2
🔥Figma
🔥Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
🔥Miro
🔥Copywriter in English, Українська, Русский,
🔥Translator in English, Українська, Русский.
Додатково:
Я професійний художник у сфері живопису, пишу пейзажі і натюрморти, тварин. Найчастіше працюю масляними фарбами, сухою і масляною пастеллю, аквареллю. Також виконую роботи в чорно-білій графіці. Захоплююся конкуром, кінними переходами, живописом, іноземними мовами і культурами, історичною літературою. У вільний час удосконалюю навички, відвідую курси і семінари. Із задоволенням вивчаю нові технології і віяння в моєму професійному середовищі.