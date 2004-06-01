художник,создатель логотипов

отучился на художника,закончил школу,на данный момент изучаю 3D моделирование и делаю логотипы на заказ ,закончил курсы тату мастера

Образование

сентябрь 2011 — май 2020

школа 83

сентябрь 2010 — май 2020

художественная школа номер 10

Профессиональные навыки

Аниматор

Арт дизайнер

Графический дизайн

Иллюстрации

Разработка логотипа

Тату мастре

Личностные качества

Готовность учиться

Доступность для окружающих

Коммуникабельность

Предоставление информации

Сочуствие

Умение слушать

Лидерские качества

Мотивация персонала

Понимание

Справедливость

Чувство юмора

Направления деятельностиСферы, в которых хотелось бы поработать