художник,создатель логотипов
отучился на художника,закончил школу,на данный момент изучаю 3D моделирование и делаю логотипы на заказ ,закончил курсы тату мастера
Образование
сентябрь 2011 — май 2020
школа 83
сентябрь 2010 — май 2020
художественная школа номер 10
Профессиональные навыки
- Аниматор
- Арт дизайнер
- Графический дизайн
- Иллюстрации
- Разработка логотипа
- Тату мастре
- Готовность учиться
- Доступность для окружающих
- Коммуникабельность
- Предоставление информации
- Сочуствие
- Умение слушать
- Мотивация персонала
- Понимание
- Справедливость
- Чувство юмора
- Графический дизайн
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