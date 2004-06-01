Yarauyuy

Ярик Yarauyuy

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
художник,создатель логотипов

отучился на художника,закончил школу,на данный момент изучаю 3D моделирование и делаю логотипы на заказ ,закончил курсы тату мастера

Образование

сентябрь 2011 — май 2020

школа 83

сентябрь 2010 — май 2020

художественная школа номер 10

Профессиональные навыки

  • Аниматор
  • Арт дизайнер
  • Графический дизайн
  • Иллюстрации
  • Разработка логотипа
  • Тату мастре
Личностные качества

  • Готовность учиться
  • Доступность для окружающих
  • Коммуникабельность
  • Предоставление информации
  • Сочуствие
  • Умение слушать
Лидерские качества

  • Мотивация персонала
  • Понимание
  • Справедливость
  • Чувство юмора
Направления деятельностиСферы, в которых хотелось бы поработать

  • Графический дизайн