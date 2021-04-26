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Ярослав Бёрр
Yarick_BURR
Yarick_BURR
48 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж, анимированная графика, создание логотипов, превью для видео, рекламные макеты.
Портфолио
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Тебя на работе ждут
99 просмотров
Manage your life. Монтаж видео.
138 просмотров
Превью для видео на You Tube
117 просмотров
Реклама кроссовок new balance 574
99 просмотров
Анимация в After Effects
102 просмотра
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