Yarolus

Яросла Yarolus

 
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HR-менеджер, рекрутёр

Навыки и достижения:

Отбор кандидатов согласно требованиям заказчика.

Оценка резюме, проведение первичного телефонного собеседования и интервью

Описание профиля должности

Ведение базы данных кандидатов

Знание китайского и английского языков на уровне C1 (имею сертификаты)

Опыт работы:

1. Рекрутер

Производство (Промышленность и Производство)

январь 2020 — июнь 2020

Подбор производственного и складского персонала

Сопровождение в период адаптации и испытательного срока

Кадровое делопроизводство, документооборот

2. HR менеджер

ТД Шанс (Торговля розничная / Retail)

сентябрь 2019 — декабрь 2019

Поиск и подбор персонала

Проведение собеседований

Ведение базы данных кандидатов

Формирование отчетности по HR показателям