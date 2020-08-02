HR-менеджер, рекрутёр
Навыки и достижения:
Отбор кандидатов согласно требованиям заказчика.
Оценка резюме, проведение первичного телефонного собеседования и интервью
Описание профиля должности
Ведение базы данных кандидатов
Знание китайского и английского языков на уровне C1 (имею сертификаты)
Опыт работы:
1. Рекрутер
Производство (Промышленность и Производство)
январь 2020 — июнь 2020
Подбор производственного и складского персонала
Сопровождение в период адаптации и испытательного срока
Кадровое делопроизводство, документооборот
2. HR менеджер
ТД Шанс (Торговля розничная / Retail)
сентябрь 2019 — декабрь 2019
Поиск и подбор персонала
Проведение собеседований
Ведение базы данных кандидатов
Формирование отчетности по HR показателям