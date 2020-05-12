Yaros1av

Ярослав Мартынюк Yaros1av

 
28 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка сайтов / лендингов качественно. Кроссбраузерность. Flexbox, CSS3, HTML5. БЭМ, адаптивность.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @yaroslav_martyniuk

Телефон: +380734987082

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3,
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera,  iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Parallax.
  • Написание простого кода.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Время работы:

Пн-Вс. Без выходных

О работе:

 Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

  • Качественную работу.
  • Соблюдение сроков.
  • Адекватные цены.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Монобанк
  • Приват Банк
  • payoneer
Верстка сайтаAndroidHTMLiOS
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#2938