Верстка сайтов / лендингов качественно. Кроссбраузерность. Flexbox, CSS3, HTML5. БЭМ, адаптивность.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @yaroslav_martyniuk
Телефон: +380734987082
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3,
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Parallax.
- Написание простого кода.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Пн-Вс. Без выходных
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:
- Качественную работу.
- Соблюдение сроков.
- Адекватные цены.
- Монобанк
- Приват Банк
- payoneer
Портфолио
- Landing Pade103 просмотра
- Верстка сайта по макету94 просмотра
- Верстка Лендинга107 просмотров
- Верстка Лендинга97 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
#2938