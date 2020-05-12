Верстка сайтов / лендингов качественно. Кроссбраузерность. Flexbox, CSS3, HTML5. БЭМ, адаптивность.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @yaroslav_martyniuk

Телефон: +380734987082

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3,

Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Parallax.

Написание простого кода.

Соблюдение стандартов W3C.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Время работы:

Пн-Вс. Без выходных

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

Качественную работу.

Соблюдение сроков.

Адекватные цены.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: