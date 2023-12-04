Копирайтер

Всем здравствуйте! Меня зовут Ярослав, я фрилансер и копирайтер с опытом. На Weblanser я недавно, т.к. раньше работал на других биржах. Решил попробовать и эту.

Пишу очень ёмкие и понятные простым людям тексты (написать рекламу или статью о каком-то продукте я смогу, например о каком-либо бытовом устройстве, или программе для смартфона). Кроме того, я могу выполнять работу редактора текста - исправлять грамматические, речевые и прочие виды ошибок, делить текст на абзацы, вставлять ключи в содержание прочее. Можете смело принимать заявки на работу от меня!

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество с заказчиками, возможно и все биржи. Спасибо. Пишите мне если будут вопросы. Удачи!)