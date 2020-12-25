YaroslavRaksha

Студент 2-го курса Киевского Политехнического Университета, ФИОТ, 126 специальность ( Информационные системы и технологии ).

Студент 2-го курса Киевского Политехнического Университета, ФИОТ, 126 специальность ( Информационные системы и технологии ).

Владею языками HTML, CSS, JS ( Wordpress, Php )

На базовом уровне JAVA ( front, back ), PYTHON

Напишу вам удобный в использовании, правильный в управлении и адаптивный сайт для вас! Также, могу заняться дизайном по договорённости.

Готов работать за еду.

Я пунктуальный и ответственный к работе. Вы останетесь довольны результатом.