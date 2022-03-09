Будем работать до результата:)

Здравствуйте)

Я люблю и умею решать задачи связанные с дизайном и проектированием сайтов.

Всегда стремлюсь делать удобные и красивые интерфейсы. Удобство и эстетика - это то, что должен ощущать конечный пользователь сайта. И только на такой результат вы можете рассчитывать при работе со мной.

Независимо от того, с чем вы ко мне приходите, (есть ли у вас ТЗ, приготовлен ли прототип, есть ли идея и контент) мы решим любую задачу.

У меня есть друзья программисты и копирайтеры. Если у вас нет нужных людей, которые реализуют мой дизайн и напишут вам тексты, то я без проблем помогу и попрошу сделать скидку.

Любые проекты довожу до конца. Если вдруг у нас что-то идёт не так, я возвращаю любую предоплату, а реализованный материал оставляю у себя. Такого не бывало, но стоит предусмотреть.

У меня прозрачная вилка цен, всё подробно расписываю и показываю.

Работаю либо по предоплате, либо с поэтапной оплатой.

Спасибо что дочитали, обращайтесь)