Здравствуйте)
Я люблю и умею решать задачи связанные с дизайном и проектированием сайтов.
Всегда стремлюсь делать удобные и красивые интерфейсы. Удобство и эстетика - это то, что должен ощущать конечный пользователь сайта. И только на такой результат вы можете рассчитывать при работе со мной.
Независимо от того, с чем вы ко мне приходите, (есть ли у вас ТЗ, приготовлен ли прототип, есть ли идея и контент) мы решим любую задачу.
У меня есть друзья программисты и копирайтеры. Если у вас нет нужных людей, которые реализуют мой дизайн и напишут вам тексты, то я без проблем помогу и попрошу сделать скидку.
Любые проекты довожу до конца. Если вдруг у нас что-то идёт не так, я возвращаю любую предоплату, а реализованный материал оставляю у себя. Такого не бывало, но стоит предусмотреть.
У меня прозрачная вилка цен, всё подробно расписываю и показываю.
Работаю либо по предоплате, либо с поэтапной оплатой.
Спасибо что дочитали, обращайтесь)
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