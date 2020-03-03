YastrebowaAS

Директолог. Реклама в Рекламной сети Яндекса.

Тестовая РК:

Что входит:

- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук)

- Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 рублей)

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

- Создание объявлений (3-10 штук)

- Ведение рекламы до 14 дней

- Отчет по результатам рекламы

Стоимость: 1500-3000 р.

Полная настройка:

- Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и до нескольких тысяч)

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы

- Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз

- Настройка ретаргетинговой рекламной кампании

- Ведение рекламы 30 дней

- Отчет по результатам рекламы

Стоимость: 3000 рублей (если большой ассортимент продуктов - то стоимость обсуждается индивидуально).

Ведение и оптимизация:

- Работа со ставками за клик

- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.

- Отслеживание эффективности и окупаемости

- Написание новых объявлений

- Добавление новых ключевых фраз

- И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы.

Стоимость:

- 5000 рублей - 1-й месяц ведения

- 10 % от рекламного бюджета в месяц - 2-й и следующие месяцы.