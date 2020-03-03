YastrebowaAS

Александра Ястребова YastrebowaAS

 
30 летРоссия/Муром
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Директолог. Реклама в Рекламной сети Яндекса.

Тестовая РК:

Что входит: 

- Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз (10-30 штук) 

- Открутка рекламы на минимальном бюджете (2000-3000 рублей) 

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы 

- Создание объявлений (3-10 штук) 

- Ведение рекламы до 14 дней 

- Отчет по результатам рекламы 

Стоимость: 1500-3000 р. 

Полная настройка:

- Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз (от 100 и до нескольких тысяч) 

- Установка системы аналитики «Яндекс метрики», для отслеживания эффективности рекламы 

- Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз 

- Настройка ретаргетинговой рекламной кампании 

- Ведение рекламы 30 дней 

- Отчет по результатам рекламы 

Стоимость: 3000 рублей (если большой ассортимент продуктов - то стоимость обсуждается индивидуально). 

Ведение и оптимизация:

- Работа со ставками за клик 

- Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров. 

- Отслеживание эффективности и окупаемости 

- Написание новых объявлений 

- Добавление новых ключевых фраз 

- И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы. 

Стоимость: 

- 5000 рублей - 1-й месяц ведения 

- 10 % от рекламного бюджета в месяц - 2-й и следующие месяцы. 

  • либо обсуждаем условия индивидуально.
 
Рекламная кампания