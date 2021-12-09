Рерайт, копирайт

Романихина Мария 21.03.1981 г.р. Образование: высшее Специальность по диплому: психолог Стаж работы по специальности: 16лет 6мес Работала практическим психологом и воспитателем детей дошкольного возраста. В дошкольном учреждении создала и вела сайт детского сада . Создавала презентации, писала тексты для сайта предприятия и для официальных страниц детского сада в соцсетях. Базовое

образование и большой стаж работы позволяют свободно ориентироваться в таких

областях знаний, как педагогика, возрастная психология, дефектология,

физиология, анатомия мозга, патопсихология и др. Хобби: фитнес, визаж. Навыки работы c ПК, программами Office на уровне: продвинутый пользователь; Знание языков: украинский на высоком уровне, английский- базовый уровень; Прошла онлайн курсы веб-райта (УкрТекст)