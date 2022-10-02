Yatochka_722

Главное - это не время, а качество.

Моё почтение.

Всё довольно таки просто, с вас оплата - с меня работа.

Владею такими языками как: польский, английский, украинский, а также русский.

Есть не малый опыт работы с текстами: перевод, набор, редактирование.

Работаю на результат и на совесть, Ваш заказ выполню в договоренные сроки, с качеством и гарантией для Вас.

Являюсь пользователем социальных сетей, работаю в Инстаграмме и Фейсбуке, пишу отзывы, тесты. Придерживаясь уникальности, пишу статьи.

Буду рад, с вами сотрудничать.