Yatochka_722

Главное - это не время, а качество.
Моё почтение.
Всё довольно таки просто, с вас оплата - с меня работа.
Владею такими языками как: польский, английский, украинский, а также русский.
Есть не малый опыт работы с текстами: перевод, набор, редактирование.
Работаю на результат и на совесть, Ваш заказ выполню в договоренные сроки, с качеством и гарантией для Вас.
Являюсь пользователем социальных сетей, работаю в Инстаграмме и Фейсбуке, пишу отзывы, тесты. Придерживаясь уникальности, пишу статьи.
Буду рад, с вами сотрудничать.