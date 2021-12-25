ну тут нужен эксперт.

Кажется странно, нет отзывов

Просто только пришел к мысли, что хватит плавать в мелочевке. Если у тебя есть интересные проекты, можешь писать.

Частный кинотеатр.

организация интересная, но из-за недостатка средств, вечной смуте на улице, в месяц приходилось инвестировать по 300 тысяч. долго не вытерпел, конечно же. ну и сейчас открыт новым проектам.

Я был арендатор бизнеса, с января 2020 по август 2021 организовывал работу сотрудников, изучал маркетинг, внедрял, финансовый учет (но этим я больше не занимаюсь, лишь усердно наблюдаю и анализирую), конечно помощь была, я не был брошен, поэтому краткий Гайд я усвоил, а дальше, организовал под своим брендом, фотосессия и полетели, реклама. сервис посетителям, закупы, мероприятия, финансы, поиски идеального исполнителя, пока не выдохся и сказал хватит. нет

Я самоучка маркетолог-управленец, manager marketing - на языке стиля)

Поговорим о вашей проблеме.

- Вы хотите убедиться в компетентности вашего исполнителя.

- Вам нужно продумать введение нового продукта?

- Вам нужно внедрить современные метрики или CRM систему?

- Помогу в планировании (постановка целей задач до трехх лет. больше пяти лет только с оценкой предоставленных вами данных, не хочу высасывать из пальца маркетинг, пустое обучение, вести соц сети на андроиде.)

- Помогу найти надежный способ инвентаризации, составить должностные обязанности.

- Нужен бренд.

- Люблю с людьми работать на самом деле, но сейчас не очень людное время, но оно и к лучшему.

- Вам нужен аудит и помощь в построении маркетингового отдела, отдела продаж.

- Нужен план по внедрению сайта(функции, сложность, дизайн, сметы и т. д.)

+ нужен не запыленный взгляд.

+ переговорщик, со стажем

+ разносторонне развит, левша.

а тут я для того чтобы развлечься и отточить свои навыки и обновить свое железо

в данный момент изучаю создание ботов в телеге, хочу ближе к IT быть, боты по-моему самый легкий способ🔥

и изучаю английский язык.