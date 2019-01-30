Качественная транскрибация

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я помогаю превращать видео- и аудиозаписи в готовые текстовые файлы, переводить мысли в текст. С удовольствием помогу вам выполнить эту работу.

Я прошла специализированное обучение по профессии транскрибатора.

Прекрасное владение устным и письменным русским языком!

Могу перевести ваши файлы (лекции, семинары) в текстовый формат дословно либо выполнить транскрибацию с

редактированием, где будут опущены не только слова-паразиты, междометия, повторы, заминки и пр., но также я могу сделать фразы легко читаемыми, закончу оборванные мысли, преобразую речевые разговорные конструкции в правильные письменные литературные предложения по смыслу, сохраню и передам стиль автора, и эмоциональную составляющую всего материала, поправлю речь (разговорные слова) - если захотите - и оговорки.

Имею высшее образование (специализация «Лингвистика», направление «Перевод и переводоведение»). Владею английским языком. Также имею юридическое, музыкальное, актёрское образование. Поэтому мне близка и понятна тематика, терминология из этих областей.

На данный момент я не беру в работу проекты, связанные с расшифровкой фокус-групп.

Изучаю ведические знания по всем сферам жизни. Мне будет очень приятно и интересно посотрудничать с лекторами, несущими такие знания. Обращайтесь!