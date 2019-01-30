Екатерина YekaterinaStrelYekaterinaStrel
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я помогаю превращать видео- и аудиозаписи в готовые текстовые файлы, переводить мысли в текст. С удовольствием помогу вам выполнить эту работу.
Я прошла специализированное обучение по профессии транскрибатора.
Прекрасное владение устным и письменным русским языком!
Могу перевести ваши файлы (лекции, семинары) в текстовый формат дословно либо выполнить транскрибацию с
редактированием, где будут опущены не только слова-паразиты, междометия, повторы, заминки и пр., но также я могу сделать фразы легко читаемыми, закончу оборванные мысли, преобразую речевые разговорные конструкции в правильные письменные литературные предложения по смыслу, сохраню и передам стиль автора, и эмоциональную составляющую всего материала, поправлю речь (разговорные слова) - если захотите - и оговорки.
Имею высшее образование (специализация «Лингвистика», направление «Перевод и переводоведение»). Владею английским языком. Также имею юридическое, музыкальное, актёрское образование. Поэтому мне близка и понятна тематика, терминология из этих областей.
На данный момент я не беру в работу проекты, связанные с расшифровкой фокус-групп.
Изучаю ведические знания по всем сферам жизни. Мне будет очень приятно и интересно посотрудничать с лекторами, несущими такие знания. Обращайтесь!
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