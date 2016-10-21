Yelpix

Владимир Глазун Yelpix

 
32 годаУкраина/Сумы
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web-Проекты. Полный комплекс услуг от формирования идеи до сопровождения.

Сайт: yelpix.com

E-mail: [email protected]

Телефон: +380990235039

Skype: v.s.glazun

Мы предлагаем:

 

1) Разработка веб-решений для Вашего бизнеса:

  • сайты-визитки;
  • интернет-магазины;
  • порталы;
  • каталоги;
  • тендерные площадки;
  • системы организации производственных процессов.
В работе мы отдаем преимущество гибким и высокопродуктивнымфреймвормкам:

  • Drupal:
  • Symfony:
  • 1C-Битрикс;
  • Phalcon;
  • Zend;
  • Magento.
2) Проектирование и дизайн интерфейсов

  • Дизайн и графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Corel Draw;
  • Верстка: HTML5+CSS3, HTML4.01+CSS2, XHTML+CSS2.
3)Комплексное продвижение сайтов:

  • исследование рынка;
  • разработка рекламной стратегии;
  • настройка AdWords;
  • SEO и SMM продвижение;
  • анализ эффективности рекламных компаний;
  • оптимизация затрат на рекламу.
4) Миграция на Drupal

Drupal - это 580 000 разработчиков в 228 странах, 270 000сайтов 1200 с которых входят в число самых посещаемых

(forbes.runokia.comnasa.govmtv.co.uk)

5) Хостинг и сопровождение

  • регистрация домена;
  • ежедневное резервное копирование;
  • бесплатный перенос сайту;
  • 15% скидка при оплате хостинга на год.
ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проекты до 1000 $:

  • 50% предоплаты;
  • 50% оплаты после приемки\передачи работ.

Проекты 1001 - 2000$:

  • 40% начало работ;
  • 30% после выполнения половины работ;
  • 30% после приемки\передачи работ.
Проекты от 2000$:

  • 30% начало работ;
  • дальнейшая оплата – поэтапная.

Оплата:

 webmoney, privat24, наличный и безналичныйрасчет по договору

Геолокация:

  • Украина;
  • Германия

Давайте обсудим детали и создадим что-то классное вместе!

HTMLDrupalMagentoБитриксIllustratorSymfonyPhotoshopСайт-визиткаGoogle Ads