Web-Проекты. Полный комплекс услуг от формирования идеи до сопровождения.

Сайт: yelpix.com

E-mail: [email protected]

Телефон: +380990235039

Skype: v.s.glazun

Мы предлагаем:

1) Разработка веб-решений для Вашего бизнеса:

сайты-визитки;

интернет-магазины;

порталы;

каталоги;

тендерные площадки;

системы организации производственных процессов.

В работе мы отдаем преимущество гибким и высокопродуктивнымфреймвормкам:

Drupal:

Symfony:

1C-Битрикс;

Phalcon;

Zend;

Magento.

Дизайн и графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Corel Draw;

Верстка: HTML5+CSS3, HTML4.01+CSS2, XHTML+CSS2.

исследование рынка;

разработка рекламной стратегии;

настройка AdWords;

SEO и SMM продвижение;

анализ эффективности рекламных компаний;

оптимизация затрат на рекламу.

Drupal - это 580 000 разработчиков в 228 странах, 270 000сайтов 1200 с которых входят в число самых посещаемых

(forbes.ru, nokia.com, nasa.gov, mtv.co.uk)

5) Хостинг и сопровождение

регистрация домена;

ежедневное резервное копирование;

бесплатный перенос сайту;

15% скидка при оплате хостинга на год.

Проекты до 1000 $:

50% предоплаты;

50% оплаты после приемки\передачи работ.

Проекты 1001 - 2000$:

40% начало работ;

30% после выполнения половины работ;

30% после приемки\передачи работ.

Проекты от 2000$:

30% начало работ;

дальнейшая оплата – поэтапная.

Оплата:

webmoney, privat24, наличный и безналичныйрасчет по договору

Геолокация:

Украина;

Германия

Давайте обсудим детали и создадим что-то классное вместе!