Web-Проекты. Полный комплекс услуг от формирования идеи до сопровождения.
Сайт: yelpix.com
E-mail: [email protected]
Телефон: +380990235039
Skype: v.s.glazun
Мы предлагаем:
1) Разработка веб-решений для Вашего бизнеса:
- сайты-визитки;
- интернет-магазины;
- порталы;
- каталоги;
- тендерные площадки;
- системы организации производственных процессов.
- Drupal:
- Symfony:
- 1C-Битрикс;
- Phalcon;
- Zend;
- Magento.
- Дизайн и графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Corel Draw;
- Верстка: HTML5+CSS3, HTML4.01+CSS2, XHTML+CSS2.
- исследование рынка;
- разработка рекламной стратегии;
- настройка AdWords;
- SEO и SMM продвижение;
- анализ эффективности рекламных компаний;
- оптимизация затрат на рекламу.
Drupal - это 580 000 разработчиков в 228 странах, 270 000сайтов 1200 с которых входят в число самых посещаемых
(forbes.ru, nokia.com, nasa.gov, mtv.co.uk)
5) Хостинг и сопровождение
- регистрация домена;
- ежедневное резервное копирование;
- бесплатный перенос сайту;
- 15% скидка при оплате хостинга на год.
Проекты до 1000 $:
- 50% предоплаты;
- 50% оплаты после приемки\передачи работ.
Проекты 1001 - 2000$:
- 40% начало работ;
- 30% после выполнения половины работ;
- 30% после приемки\передачи работ.
- 30% начало работ;
- дальнейшая оплата – поэтапная.
Оплата:webmoney, privat24, наличный и безналичныйрасчет по договору
Геолокация:
- Украина;
- Германия
Давайте обсудим детали и создадим что-то классное вместе!
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