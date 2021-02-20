YevhenVolboienko

Приветствую!

Я - Евгений.

Мои профессиональные навыки:

- продвижение экспертов/брендов/продуктов в Инстаграм, Тик Ток, YouTube

- продвижение онлайн-инфопродуктов/экспертных продуктов

- создание и монтаж видео для Вашего продукта/бренда

- оформление продающей страницы Вашего продукта/бренда

- создание контент-плана, рубрикатора для продвижения продукта/бренда

- создание стратегии продвижения продукта/бренда/страницы

- анализ конкурентов Вашего продукта/бренда- создание лендинга (посадочной страницы) продукта/бренда

- создание телеграм-ботов для презентации или оплаты продукта

- ведение сторис в Инстаграм для увеличения охватов ЦА и продвижения страницы

Добро пожаловать в мой мир!