YevhenVolboienko

Приветствую!
Я - Евгений.
Мои профессиональные навыки:
- продвижение экспертов/брендов/продуктов в Инстаграм, Тик Ток, YouTube
- продвижение онлайн-инфопродуктов/экспертных продуктов
- создание и монтаж видео для Вашего продукта/бренда
- оформление продающей страницы Вашего продукта/бренда
- создание контент-плана, рубрикатора для продвижения продукта/бренда
- создание стратегии продвижения продукта/бренда/страницы
- анализ конкурентов Вашего продукта/бренда- создание лендинга (посадочной страницы) продукта/бренда
- создание телеграм-ботов для презентации или оплаты продукта
- ведение сторис в Инстаграм для увеличения охватов ЦА и продвижения страницы
Добро пожаловать в мой мир!