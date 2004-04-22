Ваш лучший друг.

Обо мне.

Добрый день! Меня зовут Алина, я графический дизайнер, а так же специализируюсь по Web-дизайну.

Поговорим немного о том, как я могу вам помочь и чем занимаюсь.

Создать листовки, баннера, визитки, логотипы или флаера? Без проблем!

Но так же я могу создать для вас сайт или макет для него.

Целевая страница или Дизайн мобильного приложения - я с радостью помогу вам продумать каждую деталь и сделаю из вашей идеи шедевр.

Все правки бесплатные, мне не будет сложно исправлять все до тех пор, пока не станет для вас идеально.

Примеры работ: https://www.behance.net/daf65c87

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alina-volkova-b32320247/

Прошу сразу уточнять все ваши пожелания и задавать все интересующие вас вопросы!