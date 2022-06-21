Сайты на Tilda, Wix, Wordpress

Веб-дизайнер, создаю сайты на Tilda, Wix, Wordpress

Здравствуйте, меня зовут Михаил!

Я веб-дизайнер.

Краткая информация о себе:

Занимаюсь не только созданием сайтов, но и их редактированием и доработками. Постоянно учусь и повышаю навыки. Сейчас я целиком и полностью в сайтах, за 2022 год прошел 2 больших обучения в сфере IT, сделал 20 сайтов и это не предел.

О работе с Клиентом:

- тщательно оцениваю ТЗ - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

- прежде всего качество, скорость на втором плане - всегда иду на контакт

- работаю до последней правки

- сопровождаю проект даже после его завершения

Портфолио:

Последний лендинг "окупил" себя за сутки.

Мои работы вы можете посмотреть в профиле

Мои контакты:

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!