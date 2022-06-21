Сайты на Tilda, Wix, Wordpress
Веб-дизайнер, создаю сайты на Tilda, Wix, Wordpress
Здравствуйте, меня зовут Михаил!
Я веб-дизайнер.
Краткая информация о себе:
Занимаюсь не только созданием сайтов, но и их редактированием и доработками. Постоянно учусь и повышаю навыки. Сейчас я целиком и полностью в сайтах, за 2022 год прошел 2 больших обучения в сфере IT, сделал 20 сайтов и это не предел.
О работе с Клиентом:
- тщательно оцениваю ТЗ - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком
- прежде всего качество, скорость на втором плане - всегда иду на контакт
- работаю до последней правки
- сопровождаю проект даже после его завершения
Портфолио:
Последний лендинг "окупил" себя за сутки.
Мои работы вы можете посмотреть в профиле
Мои контакты:
E-mail: [email protected] Telegram: https://t.me/Miffffffka
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Eventguru65.com6 просмотров
- Dnk-serial.ru6 просмотров
- Megagame.uno4 просмотра
- Franshizaprotalant.ru5 просмотров
- Evropa-elovoe.ru4 просмотра