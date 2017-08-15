YoiWar

Амин Кучуков YoiWar

 
25 летРоссия/Нальчик
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов. Успейте заказать сайт с бесплатной админ-панелью. Сэкономьте своё время!

Разработка сайтов и Web-дизайн

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На высшем уровне!

 

 --Landing pages

 --Многостраничные сайты

 --Сайт-визитки

 --Промо-сайты

ПОРТФОЛИО - http://aminkuchukov.ru/ 

На сегодняшний день очень много веб-разработчиков. Многие из них новички, мошенники и непрофессионалы своего дела. Чтобы уберечь вас от мошенников, я предлагаю Вам смотреть отзывы и примеры работ. Для этого я могу порекомендовать Вам себя. Зайдя ко мне на сайт-портфолио Вы можете посмотреть примеры работ и отзывы моих довольных клиентов. 

Преимущества работы со мной:

1. Высокопроизводительные сайты.

2.  Всегда на online.

3. Помощь и поддержка после окончания проекта.

4.  Работа выполняется всегда в дедлайн.

5. Для всех клиентов у меня есть вкусные бонусы.

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Контактная информация :

email: [email protected]

Портфолио - http://aminkuchukov.ru/ 

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Сайт-визиткаМногостраничный сайт
Портфолио
Отзывы заказчиков
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Верстка в HTML
Работа выполнена в срок и качественно.
Четкое ТЗ, моментальная оплата - крайне рекомендую Олега к сотрудничеству!!!
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