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Разработка сайтов и Web-дизайн

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На высшем уровне!

--Landing pages

--Многостраничные сайты

--Сайт-визитки

--Промо-сайты

ПОРТФОЛИО - http://aminkuchukov.ru/

На сегодняшний день очень много веб-разработчиков. Многие из них новички, мошенники и непрофессионалы своего дела. Чтобы уберечь вас от мошенников, я предлагаю Вам смотреть отзывы и примеры работ. Для этого я могу порекомендовать Вам себя. Зайдя ко мне на сайт-портфолио Вы можете посмотреть примеры работ и отзывы моих довольных клиентов.

Преимущества работы со мной:

1. Высокопроизводительные сайты.

2. Всегда на online.

3. Помощь и поддержка после окончания проекта.

4. Работа выполняется всегда в дедлайн.

5. Для всех клиентов у меня есть вкусные бонусы.

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Контактная информация :

email: [email protected]

Портфолио - http://aminkuchukov.ru/

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