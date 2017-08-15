Разработка сайтов и Web-дизайн----------------------------
На высшем уровне!
--Landing pages
--Многостраничные сайты
--Сайт-визитки
--Промо-сайты
ПОРТФОЛИО - http://aminkuchukov.ru/
На сегодняшний день очень много веб-разработчиков. Многие из них новички, мошенники и непрофессионалы своего дела. Чтобы уберечь вас от мошенников, я предлагаю Вам смотреть отзывы и примеры работ. Для этого я могу порекомендовать Вам себя. Зайдя ко мне на сайт-портфолио Вы можете посмотреть примеры работ и отзывы моих довольных клиентов.
Преимущества работы со мной:
1. Высокопроизводительные сайты.
2. Всегда на online.
3. Помощь и поддержка после окончания проекта.
4. Работа выполняется всегда в дедлайн.
5. Для всех клиентов у меня есть вкусные бонусы.
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Контактная информация :
email: [email protected]
Портфолио - http://aminkuchukov.ru/
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