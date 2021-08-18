Young_Tuman

Молодой, амбициозный, целеустремлённый.

О себе: амбициозный, грамотный, трудолюбивый, целеустремлённый, честный

Университет: МГТУ им. Н.Э.Баумана

Активности в университете: Вице-президент по корпоративным отношениям в Европейской студенческой организации ESTIEM в Москве, участник Организационно-Массового Комитета в Профсоюзе МГТУ им. Н.Э.Баумана

На данный момент 19 лет, учусь на 2 курсе факультета Системы автоматизированного проектирования.

С 15 лет подрабатываю различными способами и сам обеспечиваю себя в карманных расходах.